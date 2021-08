19. Isnyer Quattroball Turnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Samstag fand im Adolf Wälder Stadion das inzwischen schon traditionsreiche Isnyer Quattroball Turnier statt. Mitte der 1990er Jahre setzten sich ein paar Isnyer Handballer zusammen und „erfanden“ das spektakuläre Hobbyturnier. Seitdem duellieren sich jedes Jahr im Sommer Jung und Alt aus den verschiedensten lokalen Vereinen, aber immer auch mit der Beteiligung auswärtiger Teams in den vier Ballsporten Handball, Fussball, Basketball und Volleyball. Nur wenige Male konnte das Turnier nicht stattfinden, entweder wetterbedingt oder im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Dieses Mal aber hatten die Veranstalter den Wettergott auf ihrer Seite. Und auch das Glück, dass die pandemiebedingten Vorgaben eine erste grössere Veranstaltung zuließen war Akteuren und Organisatoren anzusehen. Erstmals wurde das Event zusammen mit dem FC Isny ausgerichtet, nachdem sich diese Kooperation schon bei verschiedenen anderen gemeinsamen Veranstaltungen bewährt hatte. Bei einer Besprechung Mitte Juni waren es die FC’ler, die trotz der Kurzfristigkeit auf eine Durchführung des Turniers gedrängt hatten.

Alle 16 Mannschaften waren um 10.00 Uhr am Platz, die Spiele konnten pünktlich um 10.30 Uhr beginnen. In vier Vierergruppen kämpften die Teams um die beiden ersten Gruppenplätze und den damit verbundenen Einzug in die Viertelfinals. Bis ins Halbfinale schaffte es dann der Titelverteidiger – ein Team im Kern bestehend aus ehemaligen Isnyer Handballern – und die Mannschaft „Drugari“ die angereichert mit Fussballprominenz des FC Isny ein starkes Turnier spielte und in diesem Aufeinandertreffen nur knapp das Nachsehen hatte. Im anderen Halbfinale standen die Beach Boys aus Heidenheim, die sich in einer ebenfalls äußerst engen Partie gegen „das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat…“ geschlagen geben musste. Im Finale stellte sich heraus, dass das „Beste“ was das Turnier zu bieten hat dann doch die Quattro Assis sind, denn diese verloren im Endspiel lediglich im Fussball, gewannen aber die drei anderen Ballsportarten und verteidigten ihren Titel erfolgreich.

Veranstalter und Teilnehmer schauen auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück, bei der trotz großem Ehrgeiz und hart umkämpften Begegnungen immer der Spaß am Ballsport im Mittelpunkt stand.