19. Isnyer Quattroball-Turnier

Die Isnyer Handballer richten zum 19. Mal ihr Quattroball-Turnier aus, Co-Veranstalter ist erstmals der FC Isny. Beginn ist am Samstag, 31. Juli, um 10 Uhr im Adolf-Wälder-Stadion.

Trotz weiterer Anfragen ermöglicht der Modus nur 16 Teilnehmer. Die Mannschaft mit der weitesten Anreise ist laut Ankündigung „eine vielseitige Ballsportgruppe aus Heidenheim, die genau nach solch einem Turnierformat gesucht hatte“. Neben Mannschaften aus Isny, vor allem von den zwei Ausrichtervereinen und der Damenhandball-Spielgemeinschaft, treten Damenteams aus Lindenberg und Wangen an, die Titelverteidiger „Quattro Assis“ wollen den Wanderpokal verteidigen. In den Gruppenspielen am Vormittag treten alle Teams jeweils in den vier Ballsportarten Basketball, Handball, Volleyball und Fußball gegeneinander an.

Die K.o.-Spiele beginnen nachmittags mit den Achtelfinals, wer ins Finale kommt, soll gegen 16 Uhr feststehen. Das Turnier findet nur bei trockenem Wetter statt, die Players-Party hingegen auf jeden Fall im Vereinsheim „Badstüble“.