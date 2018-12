17 Blutspender werden im Rathaus Isny für ihre treue Bereitschaft ausgezeichnet

Stadtrat und Allgemeinmediziner Peter Clement hat die anwesenden Blutspender-Jubilare bei seiner Begrüßung im historischen Sitzungssaal des Rathauses „tapfere Zeitgenossen“ genannt. Denn sie hätten die Ängste vor dem winzigen Piks in die Ellenbeuge längst überwunden zugunsten einer lebensrettenden Sache. „Jeder Kranke, der im Krankenhaus dringend eine Blutkonserve benötigt, ist Ihnen sehr dankbar“, sagte Clement.

Wolfgang Dieing, der leitende Arzt der Blutspende-Aktionstage in Isny, führte aus, dass die Stadtverwaltung und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Blutspendebereitschaft jedes Einzelnen sehr zu schätzen wüssten, weshalb alle treuen Spender zu einem kleinen Empfang mit Imbiss und mit der Aushändigung der Urkunden eingeladen werden. Sie bekamen Ehrennadeln und Geschenke „für freiwillige und unentgeltliche Blutspende zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten“, wie es auf den Urkunden heißt.

Peter Clement erzählte, wie es ihm selbst beim Blutspenden gehe: Wichtig seien ihm die Begegnung mit derart vielen Bekannten und Gleichgesinnten, die „geschenkte Zeit miteinander“ und das schmackhafte Vesper unter Freunden. Er könne diese Gemeinschaft der Solidarität für eine dringend notwendige Sache nur jedem empfehlen, denn menschliches Blut sei nicht künstlich zu ersetzen. Hingewiesen wurde jetzt schon auf den nächsten Blutspende-Termin in Isny am Donnerstag, 10. Januar, ab 14.30 Uhr im Kurhaus am Park.

Wolfgang Dieing wies stolz darauf hin, dass die Blutspendezentrale Ulm aus Isny jedes Jahr rund 1100 Blutkonserven mitnehmen könne. Außerdem wies er auf zwei Neuerungen im logistischen Ablauf der Spendetage im Kurhaus hin: Am Anfang stehe jetzt nicht mehr die kurze Untersuchung durch einen Arzt, sondern erst der Gang ins Labor und danach erst der Arzt. Und: Wer es am Blutspendetag voraussichtlich wegen anderer Termine eilig habe, könne seinen genauen Spendezeitraum via Internet mit dem QR-Code anmelden, dann werde versucht, im Ablauf die gewünschte Zeit zu berücksichtigen. Der verkürzte Link zur Anmeldung lautet bit.ly/2FmY2aT.