160 Jahre Musikkapelle Kleinweiler-Hofen

Die Musikkapelle Kleinweiler-Hofen wurde im Jahr 1858 in einem handgeschriebenen Notenbuch des damaligen Lehrers Engelbert Mohr erstmals urkundlich erwähnt. Im Festjahr 2018 feiert die Kapelle ihr 160-jähriges Jubiläum und gleichzeitig findet auch wieder das Hauchenberg-Ringtreffen statt. Vom Donnerstag, 26. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, stehen Stimmung, Freude und gute Laune auf dem Programm, teilt die Kapelle mit.

Die Vorbereitungen für dieses Ereignis laufen auf Hochtouren. Alle Musiker aus Kleinweiler-Hofen freuen sich darauf, gemeinsam mit Musikanten aus den benachbarten Kapellen, die Besucher zu begrüßen. Am Donnerstag geht es mit einer „Stimmungsschaukel“ los. Wie die Kapelle erklärt, verbirgt sich dahinter ein musikalischer Wettbewerb zwischen den vier Kapellen aus Eisenharz, Heggelbach, Röthenbach und Weitnau auf zwei Bühnen im direkten Wechsel.

Die Lausbuam stehen am Freitag auf dem Programm und bringen unter dem Motto „Alpenrock mit Quetschn und E-Gitarre“ die Stimmung zum Kochen. Ein besonderes Highlight wartet am Samstag auf die Besucher. Das erste Hauchenberg-Brass-Festival öffnet seine Pforten und alle Blasmusikbegeisterten dürfen sich auf „VollgasBrass“, die „Brauhaus Musikanten“ und „Fättes Blech“ freuen.

Wie die Kapelle mitteilt, stellt das traditionelle Hauchenaberg-Ringtreffen am Sonntag den Höhepunkt des Festes dar. Vor genau 10 Jahren lud sie zum letzten Mal zum Hauchenberg-Ringtreffen ein. Nach dem Festgottesdienst und den Ehrenvorträgen der Ringkapellen musizieren viele Musiker aus Nah und Fern beim Gemeinschaftschor miteinander, bevor der großen Festumzug durch den Ort beginnt. Anschließend wird die Musikkapellen Bolsternang, Maierhören und der Krainer Express für Stimmung im Zelt sorgen.

Lange Tradition der Kapelle

Die schriftlichen Dokumente bis 1954 gingen in den Kriegsjahren verloren, einzelne Bilder belegen aber die musikalischen Aktivitäten der Kapelle in den frühen 30er Jahren. Nach dem Krieg wünschte sich die Kleinweiler Bevölkerung die Neugründung der Musikkapelle und nach vielen Diskussionen fand sich in Franz-Josef Hindelang ein neuer Dirigent. So begann 1954 mit 14 Mitgliedern die neuere Geschichte der MK Kleinweiler-Hofen.

Nach ihrer ersten Teilnahme am Hauchenberg-Ringtreffen im Jahr 1955 in Sibratshofen, wurden bereits ein Jahr später die Musikanten aus Kleinweiler-Hofen einstimmig in den Hauchenberg-Ring aufgenommen. Dieser besteht heute aus zehn Kapellen, die rund um den Hauchenberg angesiedelt sind. Im jährlichen Wechsel richten diese das Hauchenberg-Ringtreffen aus. Kleinweiler war 1958 zum ersten Mal, anlässlich des 100jährigen Bestehens der Musikkapelle, Gastgeber dieses außergewöhnlichen musikalischen Treffens. Der Tradition folgend, hieß es daraufhin alle zehn Jahre: „Herzlich willkommen zum Hauchenberg-Ringtreffen in Kleinweiler!“, so die Kapelle in ihrer Mitteilung.

Musikfeste sind und waren schon immer ganz besondere Ereignisse an die man sich auch viele Jahre später noch gerne erinnere. Im Laufe der Zeit durften die Organisatoren und Teilnehmer deshalb immer wieder auf rundum gelungene Festtage zurückblicken, bei denen nicht nur die musikalischen, sondern vor allem die freundschaftlichen Begegnungen der Kapellen und anderer Vereine der Gemeinden rund um den Hauchenberg, im Mittelpunkt standen.