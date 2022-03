16-Jähriger zündet Buch in Zimmer an

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am frühen Montag in Isny wegen eines Brandes im Zimmer einer Heimeinrichtung im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 16-Jähriger in einem Zimmer ein Buch in Brand gesetzt und dadurch auch eine Holzkiste angebrannt. Er löschte mit einem Feuerlöscher die Flammen im Anschluss selbstständig wieder, sodass die Wehrleute nach kurzer Zeit wieder abrücken konnten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist nicht bekannt. Da sich der 16-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er vorsorglich in eine Fachklinik gebracht.