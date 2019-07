16-Jährige baut Unfall auf dem Moped

Eine 16-jährige Fahranfängerin mit Sozia ist mit ihrem Kleinkraftrad am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Aachener Weg in Richtung Stadtmitte gefahren. An der Einmündung der Straße „Am Bühlberg“ in den Aachener Weg wollte sie laut Polizei nach rechts abbiegen.

Als sie auf einen auf dem dortigen Fahrradweg fahrenden Fahrradfahrer aufmerksam wurde, unterlief ihr ein Fahrfehler, so der Bericht. Sie verlor die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und stieß gegen die linke Seite des stehenden Citroen einer 46-jährigen Autofahrerin, die vom Bühlberg her an die Einmündung herangefahren war und wartete.

Die Autofahrerin erlitt durch das plötzliche Unfallereignis einen Schock, was den Einsatz eines Notarztes an der Unfallstelle erforderlich machte. Die Fahrerin des Kleinkraftrades und ihre Sozia blieben unverletzt.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.