150 Quadratmeter Isnyer Käsegeschichte

In der Jubiläumsschrift „100 Jahre Käserei Hauser in Isny“ von 1956 heißt es: „In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Käserei im Allgäu noch ein junges Gewerbe. Durch den Niedergang der Leinenweberei aus der Not heraus betrieben, ward sie in wenigen Jahrzehnten zur Haupterwerbsquelle, die das Allgäu wieder zur wirtschaftlichen Blüte führte. Aus der Hauskellerei auf den Höfen verlegte man die Herstellung in Sennereilokale. Waren die Anfänge bescheiden, so bildeten sie doch den Ausgangspunkt zum späteren Erfolg.“

Namen wie Johann Althaus aus dem Berner Oberland und Karl Hirnbein aus Wilhams sind mit der Einführung der Emmentaler-Käserei unlösbar verbunden: „Die Erzeugung des Emmentalers und Allgäuer Weichkäsesorten weitete sich im großen Stil aus. Aus den kleinen Käsküchen entwickelten sich leistungsfähige Betriebe.“

Ludwig Hauser erweiterte Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Kramerladen in Isny durch den Handel mit Butter und Schmalz. Er kaufte die Butter der Bauern auf und verarbeitete sie zu Butterschmalz – damit begann die Erfolgsgeschichte der Käserei Hauser in der Isnyer Kornhausgasse: Ab 1858 begann Ludwig Hauser, deutschlandweit hauptsächlich Emmentaler zu vertreiben. In einer Empfehlung von 1860 wird der als „fein im Geschmack, schön gelocht, abgelagert und saftig“ angepriesen.

Ab 1875 wird die Firma vom einzigen Sohn Johann mit solider kaufmännischer Ausbildung weitergeführt. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Haus Kornhausgasse 11 mit Gewölbekellern der früheren Leinenweber wurde 1875 von „Fräulein Eberz“, einer Kinderlosen aus der berühmten Patrizierfamilie abgekauft: Es wird Wohnhaus und Handelszentrale für Butter und Weichkäse, ist heute ein Buddhistisches Zentrum, über dessen Haustür das Wappen der Eberz prangt mit dem Erbauungsjahr: 1725.

Kellerräume zurLagerung von Emmentaler

1886 wurde ein angrenzendes, zweistöckige Wohnhaus an der Stadtmauer gekauft, um weitere Kellerräume zur Emmentaler-Lagerung schaffen zu können – mit Verbindungsgang zum Gewölbekeller im Geschäftshaus.

Johannes‘ Sohn Erwin erwarb durch Ausbildungen in Frankreich, der Schweiz und Weiler im Allgäu fundierte Kenntnisse zur Fabrikation verschiedener Käsesorten im väterlichen Geschäft. Die eigene Käseherstellung nahm ab 1900 ihren Lauf. Das „Kornhaus“ an der Wassertorstraße wurde 1902 gekauft (wo ab Anfang der 1970er-Jahre Feneberg und heute Gerry Weber beheimatet ist) und 1903 im Jugendstil neu erbaut als Wohn- und Geschäftshaus. Im Untergrund: Circa 150 Quadratmeter Emmentaler- und Eiskeller.

Zwei Käsereien wurden dazugekauft

Die Käserei Menelzhofen und Herlazhofen wurden dazugekauft, die Herstellung von Romadur, Weißlacker und Münsterkäse aufgenommen. Weitere Gebäude entlang der Kornhausgasse bis hinab zur Stadtmauer wurden erbaut zur Fabrikation von verschiedenen Käsesorten, Butter und Joghurt, Keller wurden erweitert zur Reifung und Lagerung.

Mit dem Tod von Johann Hauser 1973 ging die Firma in den Besitz seiner Söhne Erwin und Otto und seines Enkels Herbert Neuffer über. Dessen Tochter Sigrid Neuffer führte Ute Seibold vom Isnyer Stadtmuseum, Vertreter der „Schwäbischen Zeitung“ und Dominikus Loritz durch die heute teils vermieteten, teils leerstehenden, teils baufälligen „Käsekatakomben“.

Loritz war von 1958 bis zum Firmenende 1977 Hauser-Mitarbeiter und kennt alle Produktionsbereiche: An der Rampe des gelben Hauses am Parkplatz vor der Stadtmauer, 1936 erbaut, war die Milchanlieferung. Im Kellergeschoss sei Romadur, Tilsiter und Münsterkäse hergestellt worden. Im nächsten Bau gen Wassertorstraße von 1965 war zuerst die Butterei, später die Käserei angesiedelt. Die Rampe an der Westseite des Hauptgeschäftshauses, Wassertorstraße 19, diente zur Käseauslieferung und nach Ende der Firma als Anlieferungsrampe von Feneberg.

Hedwig Götz‘ (94) arbeitete rund 40 Jahre lang ausschließlich in den Reifekellern als „Schmiererin“, acht Stunden täglich und samstags bis 12 Uhr. Schon ihr Vater war Käser bei der Firma Hauser. Die „Münsterkäsle“ seien mit der Maschine geschmiert und dann zwischen Brettern aufgestapelt worden, erzählt die betagte Dame, der Romadur sei von Hand geschmiert worden, alle vier Tage wiederholte sie den Vorgang.

Das Salzen des Emmentalers von Hand und mit Lappen hätten die Männer machen müssen, an einem Tag die eine Seite, am nächsten Tag die andere. „Wir Frauen hätten die großen Laibe nicht gelupft.“

Dominikus Loritz erinnert sich im 150-Quadratmeter-Keller noch genau daran. Nach dem Hauser-Ende wechselte er ins Milchwerk Immler. Hedwig Götz arbeitete bis zur Rente beim Isnyer Metronom-Hersteller Wittner.