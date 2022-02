15 Podestplätze für WSV Isny

Bei super Bedingungen hat der WSV Isny in Grasgehren die ersten beiden Bezirksrennen des Kanzi-Cups veranstaltet. Der WSV war mit 18 Athleten am Start, welche vor allem in den Klassen U8 bis U14 vertreten waren und 15 Podiumsplatzierungen herausfuhren.

Niklas Wasmer fuhr bei U8 seine ersten Rennen überhaupt und kann sich über zwei zweite Plätze mehr als freuen. Bei der U10 männlich lieferten sich die WSV-Athleten in beiden Läufen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dem drittplatzierten Benjamin Huthmacher fehlten nur 0,77 Sekunden zum Sieger Paul Zipperer. Jakob Durach fuhr in diesem ersten Rennen auf den zweiten Platz, um dann im zweiten Rennen Paul Zipperer mit 0,22 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz zu verweisen. Benjamin Huthmacher fuhr im zweiten Rennen auf den vierten Platz und komplementierte damit die starke Mannschaftsleistung, welche ebenfalls durch Paul Rimmele im ersten Rennen mit dem vierten Platz untermauert wurde. Aber auch Lorenz Arnold (6. und 5.) und Felix Wasmer (8. und 7.) zeigen, welch starke Jahrgänge im WSV Isny vertreten sind.

Nicht weniger spannend gestaltete die Mädels aus U12 das Rennen. Unangefochten lieferte Sofia Illig zwei gute Läufe ab und wurde in beiden Rennen Erste. Emilia Durach stürzte im ersten Rennen, um dann im zweiten Rennen einen zweiten Platz zu erreichen. Nur knapp verfehlte Sarah Wasmer in beiden Rennen das Podium und wurde jeweils vierte. Wie gut der WSV-Nachwuchs in dieser Altersklasse mit über 16 Starterinnen ist, zeigen die weiteren Platzierungen im ersten und zweiten Rennen durch Frieda Arnold ( 5. und 9. Platz), Jule Pfaff (zweimal 6.) und Hannah Wolf (7. und 10. ).

Tom Krcsmar legte bei den U12 Jungs mit einer tollen Zeit vor, die Lukas Netzer nur knapp verfehlt. Moritz Huthmacher war schnell unterwegs, stürzte aber kurz vor dem Ziel. Tom Krcsmar belegte den zweiten, Lukas Netzer den dritten Platz. Im zweiten Rennen zeigte Moritz Huthmacher starke Nerven und setzte nach einem weiteren sehr guten Lauf die Bestzeit. Tom Krcsmar belohnte seine gute Tagesleistung mit dem dritten Platz, Lukas Netzer verpasste mit dem vierten Platz knapp den Schritt auf das Podium.

Die starke Leistung des WSV-Nachwuchses wurde vom U14-Rennläufer Sebastian-Davi Ucar veredelt. Im ersten Rennen fuhr er zur Bestzeit, im zweiten kam er nicht ins Ziel. Philipp Wolf war mit seinen Ergebnissen (6. und 5. ) ebenfalls zufrieden.

Durch diese sehr gute Mannschaftsleistung führt der WSV Isny nun in der Vereinswertung des Kanzi-Cups mit 487 Punkten vor dem SV Ravensburg (451 Punkte) und der TG Biberach (393 Punkte).