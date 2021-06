15-Jähriger greift 18-Jährigen mit Baseball-Schläger an

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag in der Wilhelmstraße in Isny mit einem Baseball-Schläger angegriffen worden.

Der junge Mann war im Park beim Medizinischen Versorgungszentrum unterwegs, als ein 15-jähriger Angreifer ihm unvermittelt in den Rücken schlug, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Er zog sich mehrere Prellungen zu. Gegen den jugendlichen Angreifer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet, das der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorgelegt wird.