14 Siege bei der Leki Race Challenge für den WSV Isny

Am Hochlitten in Riefensberg wurden die ersten zwei Rennen der Leki Race Challenge ausgetragen. Die Jahrgänge U8 bis U12 fuhren einen Vielseitigkeitslauf. Schüler, Jugend und Aktive einen Riesenslalom in zwei Durchgängen. Die Rennläufer vom WSV Isny räumten mit sechs Doppelsiegen und insgesamt 14 Titeln voll ab.

Sofia Illig war bei den jüngsten der U8 weibl. in guter Form meisterte denVielseitigkeitslauf ohne Probleme und siegte zweimal. In der U10 zauberte Luise Illig Traumläufe in den Schnee und distanzierte die Konkurrenz am Samstag und Sonntag um über drei Sekunden. Sebastian Ucar hatte in der selben Klasse bei den Jungs alles im Griff und holte sich an beiden Tagen den Sieg. Anton Krauß startete in der U12 männl. mit einem Sieg am Samstag in den Wettbewerb, am Sonntag musste er sich als zweiter knapp geschlagen geben.

Bei der U14 war Michael Ucar in überragender Form setzte am Samstag zwei grandiose Fahrten in den Schnee und siegte mit vier Sekunden Vorsprung. Am Sonntag legte er zwei super Läufe nach und distanzierte die Konkurrenz um fünf Sekunden. Lina Krauß zeigte bei der U16 in den ersten Durchgängen jeweils eine starke Leistung und führte klar, in den zweiten Durchgängen machte Sie mit soliden Läufen den Sack zu und landete an beiden Tagen als erste auf dem Stockerl. Ihre Mannschaftkollegin Laura Schmid holte in der selben Altersklasse zwei dritte Plätze.

In der Jugend 21 weiblich startete Mirjam Simion, am ersten Tag ging sie in dem brutalen Steilhang nach langer Verletzung noch etwas vorsichtig heran und holte sich den zweiten Platz. Am zweiten Tag fuhr sie dann mit zwei guten Läufen zum Sieg. Ulli Heinfling war bei den Aktiven und im gesamten Starterfeld der beste Rennläufer der Veranstaltung und fuhr zweimal Tagesbestzeit.