10 238 Isnyer Bürger sind wahlberechtigt

Am Sonntag wählt Deutschland den neuen Bundestag: Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116, Absatz 1, Grundgesetzes, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik eine Wohnung haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch Deutsche wahlberechtigt, die außerhalb der Bundesrepublik leben. Sie konnten auf Antrag ins Wählerverzeichnis eingetragen werden, teilt Anita Gösele mit, die in Isny die Oberaufsicht über die Wahlen hat.

Alle Wahlberechtigten hatten Anfang September per Post eine Wahlbenachrichtigung erhalten, in der das jeweils zuständige Wahllokal angegeben ist. Wer nach dem 13. August 2017, dem Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis, umgezogen ist, muss in seinem bisherigen Wahllokal wählen.

Gut 500 Briefwähler mehr als bei der Wahl 2013

Briefwähler konnten bis zum 21. September, 12 Uhr, online unter www.stadt.isny.de ihre Unterlagen beantragen, die per Post letztmals am heutigen Freitag, 22. September, um 15.30 Uhr verschickt werden. „Eine persönliche Abholung ist heute bis 18 Uhr im Bürgerbüro im Rathaus möglich. Briefwähler müssen jedoch darauf achten, dass ihre Wahlbriefe rechtzeitig zurück ins Rathaus gelangen“, unterstreicht Gösele, weil nur Wahlbriefe berücksichtigt werden, die am Wahlsonntag bis 18 Uhr per Post zugegangen oder in den Rathausbriefkasten eingeworfen wurden. Mit Stand vom Donnerstagmorgen gibt es laut Gösele diesmal 2196 Briefwähler – über 500 mehr als 2013 bei der letzten Wahl, als insgesamt 1692 Menschen die Briefwahl nutzten.

Die Wahl führen rund 120 Bürger am Wahlsonntag ehrenamtlich durch. Die Ermittlung des Gesamtergebnisses für Isny erfolgt ab 18 Uhr öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses. Dort – und unter www.stadt-isny.de – werden die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke etwa ab 19 Uhr bekanntgegeben. Auch die Auszählungen in den einzelnen Wahlbezirken sind öffentlich.

Der Wahlbezirk Neutrauchburg ist vom Statistischen Landesamt für die bundesweite repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. „Deshalb werden hier die Stimmzettel mit einem Unterscheidungsvermerk nach Geschlecht und Altersgruppe an die Wähler ausgegeben“, erklärt Gösele. Wobei das Wahlgeheimnis gewahrt werde, da die Vermerke am Wahltag noch außer Acht gelassen erst im Anschluss von den Statistikern ausgewertet werden, denen keine personenbezogenen Daten vorliegen.

Zum Schutz des Wahlgeheimnisses dürfen außerdem keine Einzelergebnisse aus den bundesweit knapp 2750 Stichprobenwahlbezirken veröffentlicht werden, sondern nur das Gesamtergebnis. Die repräsentative Wahlstatistik liefert Informationen über das Wahlverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen: die Wahlbeteiligung und Stimmabgabe nach Alter, Geschlecht und Bundesland. Die rechtlichen Grundlagen sind im Wahlstatistikgesetz geregelt. Informationen dazu finden Wähler im Wahlbezirk auch in einem Faltblatt, das bei der Ortsverwaltung aufliegt.