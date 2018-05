1000 Stunden Eigenleistung sind angesetzt

Als Wintersportort hat Isny eine bis etwa 1924 zurückreichende Schanzen-Tradition. Der Bau der Skisprungschanzen am Hasenberg Anfang der 1990er-Jahre verbindet zwei Menschen unterschiedlicher Generationen: Tom Maus, aktueller Vorstand des Wintersportvereins Isny (WSV), und dessen ehemaliger Vorstand Sepp Mechler vertiefen sich voller Enthusiasmus, Idealismus und Ausdauer in die vielen Fotos, die den Bau von damals dokumentieren. Unter Mechler wurden 1994 die drei Mattenschanzen in Großholzleute gebaut. Nach 24 Jahren steht nun deren Sanierung an. SZ-Mitarbeiterin Tanja Kulmus sprach mit den beiden über die Bauarbeiten – früher und heute.

Tom Maus, weshalb müssen die Schanzen saniert werden?

Die Kinderschanze K 15 löst durch die Baufälligkeit akuten Handlungsbedarf aus. Dazu kommt, dass die Zertifikate für die K 30 und K 60 Schanzen Ende Juli auslaufen, wir müssen einige Maßnahmen umsetzen, um ein neues zu bekommen. Der WSV hat sich entschlossen, dass ganze Projekt aufzusetzen, um zum einen im Kinder- und Jugendbereich auf ein zeitgemäßes Anlagenniveau zu kommen, und zum zweiten, alle Maßnahmen zu bündeln und in einem Kraftakt zu stemmen. Wir bauen die K 15 nach 24 Jahren neu, erweitern um eine Kinderschanze K 10 und ergänzen – wenn das Geld reicht – die kleinen Schanzen um einen Lift. Auch der Trainerturm kippt und muss erneuert werden. Und wir tauschen die Flutlichtmasten aus. Hinzu kommen die Rückbaumaßnahmen am Stixner-Skilift und Arbeiten im Langlaufstadion. Hier wird der WSV vereinseigene Flutlichtmasten für eine bessere Ausleuchtung setzen. Der Verein mutet sich insgesamt dabei sehr viel zu. Das ist uns bewusst.

Wann beginnen die Baumaßnahmen?

Wir fangen jetzt an und rechnen mit insgesamt 18 Monaten Bauzeit, aufgeteilt in vier Phasen. Wobei die Maßnahmen zur Zertifizierung bis Ende Juli abgeschlossen sein müssen. Natürlich hängt es auch von der Anzahl der Helfer ab, wie schnell wir vorankommen.

Wo kommen die Materialien her und welche Firmen unterstützen den WSV?

Das Holz liefert Holzbau Maier. Außerdem haben wir das Glück, im Verein über engagierte Mitglieder zu verfügen, die ihr Knowhow in Eigenleistung und mit großem Engagement bei Planung und Bau einsetzen. So ist es uns über Kontakte möglich, die Firma Dobler für die großen Erdarbeiten einzusetzen.

Wenn man Aufschriebe von damals liest, kommt einem das vor wie ein Déjà-vu-Erlebnis, Sepp Mechler, kommen da Erinnerungen hoch?

Oh, sehr viele. Aber im Nachhinein wundere ich mich am meisten, wie ich das alles neben Beruf und Familie geschafft habe. Bald jeden Nachmittag war ich draußen beim Arbeiten. Meine Geschichten würden hier den Rahmen sprengen.

Sie hatten damals nicht nur Befürworter. Was war ihr Hauptargument für den Bau der Mattenschanzen?

Wir hatten damals erfolgreiche Skispringer wie Peter Rohwein. Die Ausbildung musste weiter gewährleistet werden. Im Sommer mussten wir zum trainieren immer wegfahren. Eine eigene Mattenschanze in Isny musste her. Ich war der Meinung, dass eine Stadt die Möglichkeiten, Jugendarbeit in Sportvereinen zu fördern, nutzen sollte. Übrigens war die Kinderschanze erst gar nicht geplant. Während der Arbeiten kam mir, dass wir für die Kinder auch eine Schanze benötigen und haben sie dann einfach dazugebaut. Weil wir ohne Baugenehmigung handelten, mussten wir 200 Arbeitsstunden als „Strafe“ im Kindergarten Bolsternang ableisten (grinst).

Findet ein Austausch zwischen ihnen beiden statt oder sind die Unterschiede zu groß?

Tom Maus: Ja, klar sprechen wir oft über die Erfahrungen. Damals war das Bauprojekt ja noch viel größer. Für mich ist Sepps Wissen ungeheuer wichtig. Natürlich sind die Anforderungen und Vorschriften heute anders, aber wir ändern die Schanzen ja nicht komplett.

Die Verbände unterstützen durch Zuschüsse. War es früher einfacher diese zu bekommen?

Sepp Mechler: Dr. Franz Immler war damals maßgeblich verantwortlich, die Zuschüsse bei den Verbänden zu beantragen. Wir konnten erreichen, dass die Gelder bereits zu Beginn des Baus zur Verfügung standen. Ein großer Vorteil, aber einfach war es nicht.

Tom Maus: Die Verbände sind heute noch bereit, Zuschüsse zu verteilen. Aber die Beantragung ist sehr aufwendig. Und man muss als Verein dann auch Erfolge nachweisen und nationale Veranstaltungen durchführen. Zudem sehe ich ein großes Problem in der Sportanlagenpolitik des Landes. Es gibt Geldtöpfe für den Neubau einer Sportanlage, aber für die Instandhaltung ist nichts vorgesehen. Deshalb sind wir für die Unterstützung durch die Stadt sehr dankbar.

Trotz der schneearmen Winter – welche Motivation steckt für den WSV und Isny dahinter, den Skisprung zu erhalten und zu fördern?

Sepp Mechler: Schneearme Winter gab es früher schon. Auch wir mussten schon Schnee für Wettkämpfe aus der Region nach Isny bringen.

Tom Maus: Erstmal ist Skispringen tatsächlich der einzige Wintersport, der in gleicher Form auch im Sommer stattfinden kann, es ändert sich nur die Auflage. Aber im Ernst: Hauptmotivation für beide Seiten ist, die Infrastruktur zu erhalten, die vor 24 Jahren mühsam geschaffen wurde, und dadurch die langjährige Tradition des Wintersports in Isny weiterzuführen. Wir haben diese Saison sehr viele erfolgreiche Sportler des WSV sehen dürfen. Unsere Nachwuchsarbeit funktioniert. Erfolge sind aber auch wichtig für die Stadt, sie kann punkten, das darf nicht unterschätzt werden.

Gibt es ein Konzept mit dem Isny Tourismus- oder Marketing-Büro?

Gerade in dieser Woche haben wir daran gearbeitet. Das Interesse ist von beiden Seiten da. Eine Idee ist Schanzenführungen anzubieten. Wenn ich mitbekomme, wie viele Touristen einfach mal so an den Schanzen auftauchen um zu gucken, bin ich sicher, dass hier ein Alleinstellungsmerkmal für Isny ist.

Sepp Mechler, sie haben auf rund 20 Seiten akribisch aufgeführt, was viele Helfer in über 12 000 Stunden leisteten. Wie haben sie es geschafft, die Helfer zu begeistern?

Wir waren einfach eine super Gemeinschaft. Wir hatten ein gemeinsames Ziel vor Augen und viele aus dem Verein haben mitgemacht - ehrenamtlich natürlich. Ich erinnere mich daran, wie 40 Leute dabei waren den Rasen zu verlegen. Um die Gemeinschaft zu fördern mussten wir natürlich hinterher auch mal einkehren...(schmunzelt)

Tom Maus, mit wie viel Eigenleistung rechnen sie? Wie stehen heutzutage die Chancen Helfer zu begeistern?

Wir haben 1000 Stunden Eigenleistung angesetzt. Der Unterschied heute ist, dass sich die Leute nicht mehr zentral nur für ein Thema begeistern. Und Idealismus ist Grundvoraussetzung. Aber ich mache mir keine Sorgen. Das Gefühl der Begeisterung, etwas geschafft zu haben ist einfach nicht zu ersetzen. Man bekommt ja auch was zurück. Und der Sommer war schon immer die Zeit der Anlagenpflege.