1000 Kleiderpakete für Rumänien und Ukraine

Groß ist wieder die Resonanz auf den Aufruf der Kolpingsfamilie gewesen, Kleidung für die bedürftigen Menschen in Osteuropa zu spenden. 1000 Pakete mit Kleidung, Bettwäsche konnten nach Rumänien und Ukraine verladen werden, teilte Anton Halder von der Kolpingsfamilie mit.

Im Namen aller Empfangenden bedankt sich die Kolpingsfamilie herzlich für die vielen Kleider- Wäschespenden, die Transportkostenspende, sowie den freiwilligen Helfern beim Verpacken und Verladen. Der Transport geht an einen Priester in der Nähe von Bukarest. Dort erhalten die Bedürftigen die Spenden nach Familienlisten, in Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen kostenlos. Es darf nichts verkauft werden. Ein Teil der Spenden geht in Flüchtlingslager in der Ukraine.