1000 Kleiderpakete für Osteuropa

Groß war wieder die Bereitschaft, Kleidung im Rahmen der Frühjahrssammlung der Kolpingsfamilie Isny für die Bedürftigen in Osteuropa zu spenden. So konnten Anfang April 500 Kartons mit Kleidung in die Ostukraine und Anfang Mai weitere 500 Kartons nach Rumänien verladen werden. Das berichtet Koordinator Anton Halder. Die Spenden kamen aus Isny, ein großer Teil vom Kleiderstüble, und dem Umland, von Sammelstellen in Leutkirch, Riedhirsch und Opfenbach. Empfänger sind kirchliche und karitative Einrichtungen, die die Kleidungsstücke gezielt und unentgeltlich an bedürftige Familien und Sozialeinrichtungen weitergeben. „Der Dank der Empfänger gilt allen Spendern und Helfern beim Packen und Verladen“, schreibt Halder.

Foto: Kolpingsfamilie