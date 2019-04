„100 Jahre Frauenwahlrecht – Raus aus dem Korsett!“

Dass die Jahre um den Ersten Weltkrieg eine gesellschaftliche Veränderung herbeiführten, ist an der Mode zu sehen: Schwere Ausgehkleider, Korsette und Unterröcke hatten die Frauen über lange Zeit eingeschränkt. Um sich zu verändern, brauchte es Befreiung: „Raus aus dem Korsett“ – einem Spiegel der Zeit, sagt die Kulturwissenschaftlerin Kerstin Hopfensitz. Sie wird am Donnerstag, 11. April, von 19 bis 20.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) im großen Sitzungssaal des Isnyer Rathauses unter dem Titel „Raus aus dem Korsett“ bis hin zum sogenannten Minirock-Index in einem Vortrag die Geschichte der Frauen der vergangenen 100 Jahre unterhaltsam veranschaulichen.

In der Diskussion um das Frauenwahlrecht führten Männer – und Frauen (!) – die Mode als Beleg ins Feld, um Frauen das Wahlrecht abzusprechen. Anhand historischer Kleidungsstücke wird die Referentin laut Ankündigung den Kampf um das Frauenwahlrecht mit Fakten, Hintergründen und Anekdoten füllen.

Am 19. Januar 1919 konnten Frauen zum ersten Mal in Deutschland wählen und gewählt werden in allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung.

300 Frauen kandidierten. 37 – insgesamt gab es 423 Abgeordnete – wurden gewählt. Die Wählerinnen gaben in ihrer Mehrzahl den konservativen Parteien ihre Stimme, die meisten weiblichen Abgeordneten waren bei der SPD zu finden.

Auf Landesebene ging es sogar früher: In Württemberg übten Frauen am 12. Januar 1919 erstmals das demokratische Grundrecht aus.

In Isny lud Stadtschultheiß Seeger am 15. Dezember 1918 die Frauen und Mädchen über 20 Jahre aller Stände und Erwerbsklassen ohne Unterschied der Konfession zu einer großen Frauenversammlung ein. Im „Stadt- und Landboten“ vom 18. Dezember 1918 wurde gewarnt: „Lasst euch nicht beschwindeln, ihr Frauen und Arbeiterinnen, wenn die Sozialdemokratie vorgibt, dass nur sie für die Interessen der Frauenwelt und der Arbeiterinnenschaft eingetreten sei. Die 48-jährige Geschichte des deutschen Reichstags beweist, daß die Zentrumspartei als große christliche Volkspartei von jeher die Fahne der gesetzlichen und christlichen Sozialreform vorangetragen hat.“

Wie sah es damals wirklich in der Kommunalpolitik aus? Stadtarchivarin Nicola Siegloch hat recherchiert: Mit dem Frauenwahlrecht kam die erste Frau in den Isnyer Gemeinderat: Theresia Münst (1861-1939), geborene Stemmer, saß dort von 1919 bis 1923 für die Zentrumspartei, die bis 1933 als Vertreterin des politischen Katholizismus galt. Aus Steinbach stammend, Kreis Esslingen, war sie mit Franz Münst, Buchdruckereibesitzer in Isny verheiratet.