10 000 Euro Schaden nach Kollision

Rund 10 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10.30 Uhr im Kreuzungsbereich Großholzleute-Rotenbach entstanden, berichtet die Polizei. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr an den Kreuzungsbereich heran und wollte nach links abbiegen. Dabei wurde der Mann beim Einfahren in den Kreuzungsbereich offenbar von der Sonne geblendet. Er übersah einen 26-jährigen Opel-Fahrer, der von rechts herannahte. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden stark beschädigt. Die Fahrer der beiden beteiligten Autos blieben unverletzt.