„Šarlatán“ im Innenhof von Schloss Isny

Das Isny Opernfestival legt in diesem Jahr jeweils am Vortag fest, was am nächsten Tag gespielt wird. Am Freitag, 20. August, wird bei trockener Witterung die Oper „Šarlatán“ von Pavel Haas im Innenhof von Schloss Isny gegeben, teilt der Veranstalter mit.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.

Am Samstag, 21. August, ist bei gutem Wetter eine weitere Aufführung im Schlossinnenhof geplant. Tagesaktuelle Programminformationen gibt es unter www.isny-oper.de sowie über das Infotelefon unter 0170 / 70 56 335.