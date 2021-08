Šarlatán feiert Premiere im Schlossinnenhof

Als Teil des bundesweiten Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ steht die Oper „Šarlatán“ von Pavel Haas im Mittelpunkt des 33. Isnyer Opernfestivals vom 17. bis 21. August. Spielort ist bei guter Witterung der Innenhof von Schloss Isny. Ergänzend finden Mini-Konzerte im Kurhaus am Park statt. Die Entscheidung, was präsentiert wird, fällt jeweils am Vortrag bis 15 Uhr, teilt Isny Marketing mit.

Geschichte eines Quacksalbers

Die Geschichte eines Quacksalbers namens Pustrpalk und seiner Liebe zur schönen Amaranta: Zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ inszeniert das Opernfestival unter Leitung von Hans-Christian Hauser das Werk von Pavel Haas in drei Akten und sieben Bildern. Das Sujet ist Josef Wincklers Roman „Der Wunder-Doktor Johann Andreas Eisenbarth“ entnommen. Die Oper wurde 1938 in Brünn, dem Geburtsort des tschechisch-jüdischen Komponisten, uraufgeführt.

Wie im vergangenen Jahr wird die Oper auch 2021 pandemiebedingt ausschließlich unter freiem Himmel im Innenhof von Schloss Isny und nur bei trockener Witterung gespielt. Insgesamt wird es im Zeitraum vom 17. bis 21. August drei Aufführungen geben. Sollte nicht im Freien gespielt werden, laden Mitglieder des Festivalensembles gegebenenfalls zu „Minikonzerten“ mit Kammermusik ins Kurhaus am Park.

Zur Aufführung kommen dabei in wechselnder Besetzung unter anderem Sätze aus Sonaten für Violine und Klavier von Beethoven und Bach, Mozarts Divertimenti für Bläser, Duette für zwei Fagotte aus Rossinis Barbier von Sevilla sowie Sätze aus dem Klaviertrio B-Dur von Schubert. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Was stattfinden wird, entscheidet sich jeweils am Vortag bis 15 Uhr.

Infos und Karten

Tagesaktuelle Informationen zum Programm von 17. bis 21. August werden online unter www.isny-oper.de und www.isny.de/isny-opernfestival, auf den Social-Media-Kanälen des Isny Opernfestivals sowie der Stadt Isny veröffentlicht. Darüber hinaus auch in der „Schwäbischen Zeitung“ und bei Radio „AllgäuHit“. Zudem gibt es ein Infotelefon mit der Nummer 0170/7056335. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Diese ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn ab 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu den Mini-Konzerten ist frei, die Mitwirkenden freuen sich jedoch über Spenden.