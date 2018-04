Über 60 Geehrte im Rathaus

Es ist bereits eine gute Tradition in Isny, leistungsstarke Sportler und erfolgreiche Musiker sowie Ehrenamtliche aus Sport und Musik zu ehren. Durch den Abend führte Klaus Bühler, die Ehrungen nahmen Peter Clément als Stellvertreter des Bürgermeisters und Klaus Hägele, Leiter des Ordnungsamts vor. Samira Nowarra, selbst eine der Geehrten, sorgte für stimmungsvolle Harfenmusik.

Schon seit mehreren Jahren dabei waren die Musiker des Akkordeonorchesters der Musikschule App. 2017 hatten sie mit den beiden Akkordeonorchestern Isny I und II jeweils den ersten Platz beim Deutschen Jugendorchesterwettbewerb belegt. Sie spielen regelmäßig auf Festivals und Musikfesten. Dieses Jahr stehen Berlin, Polen und Innsbruck auf dem Programm, verrät Susanne App. Einige Ausgezeichnete sah man sogar zwei Mal nach vorne gehen, da sie in Musik und Sport Bestleistungen erzielt hatten.

Bei den Sportlern waren neben Kindern und Jugendlichen auch viele Erwachsene unter den Geehrten. Leon Adriaans bekam in diesem Jahr eine Auszeichnung, weil er bei den Schützen in der Disziplin Luftgewehr mit Hilfsmittel in seiner Altersklasse Württembergischer Meister wurde. Kathrin König, erste Vorsitzende der Schützengilde Isny, darf sich ebenfalls über den dritten Platz beim Landeswettbewerb freuen. Die Jugend werde über das Bogenschießen an Isnys ältesten Verein herangeführt. In dieser Disziplin konnte die Familie Veser mit Vater Manfred mit Sohn Adrian eine Ehrung entgegennehmen. Tochter Julia belegte im Schießen mit der Luftpistole in der Schülerklasse respektable Plätze.

Dass Isny ein Wintersportort ist mit einem tollen Konzept, Schule und Sport miteinander zu verbinden, zeigte sich bei den Geehrten im Langlauf, Skisprung und nordischer Kombination. Sportler, deren Namen sogar schon in der TV-Berichterstattung Einzug gehalten haben, kommen aus Isny. Zum Beispiel Agnes Reisch, die sich trotz einer Verletzung zu Beginn er Saison durchgebissen hat und im Skispringen zwei erste Plätze und einen zweiten Platz in namhaften Wettbewerben geschafft hat. Friedrich Moch und Amelie Hofmann sind Ausnahmetalente, die bereits in internationalen Langlaufwettbewerben starten. In den Mannschaftswertungen sind die Isnyer Gymnasiasten und Grundschüler bei Jugend trainiert für Olympia und die Mannschaft des WSV Isny ganz vorne mit dabei.

Sechs Sportler aus Leichtathletik und Triathlon konnten eine Ehrenurkunde entgegennehmen, darunter Thomas Capellaro, der im letzten Jahr beim Iron Man in Hawaii dabei war und Hans-Jörg Hübner, der in der Klasse der über 60-jährigen den zweiten Platz des Chiemsee-Triathlons gewonnen hat.

Als verdiente Vereinsfunktionäre wurden Albert Käser, als Jugendtrainer, Jugendleiter und Vorstand, sowie sein Bruder Martin Käser ausgezeichnet. Er leitete mit seiner Frau Rosa jahrzehntelang das Vereinsheim des SC Kleinhaslach, ist im Verein engagiert als Beisitzer, war selbst Spieler und Trainer. „Ohne die Sponsoren ginge vieles im Sport nicht“, weiß Bühler aus eigener Erfahrung, daher dankt er allen Firmen, die es den Talenten ermöglichen, ihren Traum zu erfüllen. Außerdem ist er sich auch bewusst, was die Sportler und Musiker noch bewirken:

„Isny kennt man dank euch überall dort, wo ihr Wettkämpfe und Auftritte habt“, ist Klaus Bühler sichtlich zufrieden über die Erfolge der Geehrten im letzten Jahr und damit verbunden die positive Ausstrahlung auf Isny.