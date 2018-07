Über 2000 Päckchen sind unterwegs

Fast 2000 Schuhkartons haben Ingo und Ingeborg Ziegler für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aus den teilnehmenden Geschäften in der Region erhalten. „Es war wieder viel Arbeit und Zeitaufwand, aber es hat sich gelohnt“, freut sich Ingo Ziegler über den Erfolg.

Genau 196 Umzugskartons mit rund 2000 Päckchen sind kürzlich in Neutrauchburg in die Laster verladen worden. Zieglers sind „sehr froh, stolz und dankbar über diese große Zahl in unserem fünften Jahr als Sammelstelle“. Viele Menschen von Wangen bis Weitnau und von Weiler bis Wurzach haben Päckchen gepackt und direkt zu Zieglers nach Neutrauchburg oder in eine der Annahmestellen gebracht.

Viele Firmen spendeten spontan alle möglichen Werbegeschenke und Musterware zum „dazupacken“ und viele brachten zusätzlich „was zum Anziehen, was zum Waschen, was zum Spielen, was zum Naschen“. Ganz besonders dankbar sind Zieglers den Spendern, Annahmestellen und Helfern.

Nun sind die Allgäuer Päckchen zusammen mit über 500000 aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz viele hundert Kilometer weit unterwegs, bis jedes Einzelne schließlich von den Händen eines Kindes geöffnet werden wird.