Ökomobil zu Besuch in Isny

Am 31. Mai und 1. Juni kam das „Ökomobil“ des Regierungspräsidiums Tübingen zu Besuch nach Isny. Im „rollenden Naturschutzlabor“ konnten die zweiten Klassen der Grundschule am Rain die einheimischen Wiesentiere und -pflanzen erkunden.

Nach einem Begrüßungsspiel gab es verschiedene Stationen zur Sinneswahrnehmung. Dazu gehörten unter anderem ein Geruchs-Memory, eine Fühl-Aufgabe, ein Geräusche-Erlebnis und ein Pirschpfad, in dem die Schüler*innen bemalte Tiere aus Holz suchen konnten. Nach dieser vielseitigen, naturnahen Einstimmung durften die Kinder in einem zweiten Teil mit Glasbehältern Wiesentiere behutsam sammeln, um diese anschließend unter einem Mikroskop zu beobachten und wieder in ihren Lebensraum Wiese zurückzusetzen. Beendet wurde der Tag mit einer Artenbestimmung im Ökomobil. Einzelne Tiere wurden hierfür mit einer Videoübertragung vom Mikroskop auf einen Bildschirm projiziert, auf dem die spezifischen Merkmale der Wiesentiere exakt beobachtet werden konnten.

Mit Rat und Tat standen die Ökomobilbetreuer*innen den Kindern zur Seite und bereiteten allen eine unvergessliche Erfahrung mitten in der Natur.