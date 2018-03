Hartes Stück Arbeit

Die Fuballerinnen des TSV Tettnang haben sich in der Regionenliga beim 3:1-Sieg in Immenrid schwergetan. Nach diesem Sieg belegt Tettnang mit 26 Punkten Platz vier.

Auf schwer zu bespielendem Untergrund entwickelte sich kein ansehnliches Spiel. Tettnang zeigte über die gesamten 90 Minuten nicht das gewohnte Kombinationsspiel. Aussichtsreiche Situationen in Tornähe waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 32. Minute entschied Schiedsrichter Simon Müller nach einer Aktion der Gästetorspielerin gegen Sophie Gresser auf Foulelfmeter, den die Gefoulte sicher zur 1:0-Führung für den TSV verwandelte. Der Führungstreffer gab den Gästen mehr Sicherheit, der Ball lief etwas besser in den eigenen Reihen. Nach einer Balleroberung von Julia Dressler erhöhte Marlene Friedel nach Zuspiel von Tamara Uhlmann in der 42. Minute auf 2:0.

Gästetrainer Heiko Hartung hatte in der Pause die Heimmannschaft gut auf die zweite Hälfte eingestellt, deutlich druckvoller agierte Immenried im Spiel nach vorne und kam in der 52. Minute nach einem Eckball zum 1:2-Anschlsstreffer durch Carina Hösle. Danach kam die beste Phase von Immenried, mehrfach hatte man die Gelegenheit zum Ausgleichstreffer, der Abschluss war aber nicht zwingend genug.

Die Tettnangerinnen überstanden diese Drangphase des SV Immenried unbeschadet und konnten sich wieder etwas befreien. In der 90. Minute nutzte der TSV die sich bietenden Räume und Julia Dressler stellte nach Pass von Tamara Uhlmann auf 3:1.