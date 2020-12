Zwei Verletzte bei Unfall auf der L 288

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der L 288 bei Geratsberg ereignete. Ein 24-jähriger VW-Fahrer fuhr von der K 7975 nach links auf die L 288 in Richtung Ravensburg ein und übersah dabei den Fiat eines vorfahrtsberechtigten, in Richtung Horgenzell fahrenden, 41-Jährigen. Durch die Kollision im Einmündungsbereich verletzten sich der Fahrer des Fiat leicht und dessen 64-jährige Mitfahrerin schwer. Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.