Zwei E-Bikes gestohlen

Trotz Sicherung hat ein Unbekannter am Montag zwischen 10 und 15 Uhr zwei E-Bikes auf dem Hof des Geschädigten in Bettenweiler gestohlen. Bei den Fahrrädern handelt es sich lauz Polizei um ein schwarzes E-Bike der Marke „Cannondale“ und einem schwarzen E-Bike der Marke „Hercules“. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu wenden.