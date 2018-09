Zeuge verhindert Diebstahl von Baumaschinen

Baumaschinen stehlen wollte ein Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr von einem Firmengelände in Horgenzell. Dabei wurde er von einem Zeugen bemerkt, der Lärm auf dem Gelände hörte. Er stellte fest, dass ein Radlader aus der Firmenhalle zum Firmentor gefahren wurde, und eine unbekannte männliche Person versuchte, das Tor zu öffnen. Er sprach den Mann an, woraufhin dieser sich schnell entfernte. Kurze Zeit später nahmen Beamte des Polizeireviers Ravensburg zwei alkoholisierte Heranwachsende auf dem Firmengelände und in unmittelbarer Nähe fest. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass mehrere Baumaschinen bewegt worden waren und hierbei erheblicher Schaden in bislang unbekannte Höhe verursacht wurde.