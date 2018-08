Wilhelmskirch wird wieder schottisch

Die siebten Oberschwäbischen Highländgames und das „Brass on Stage“-Festival stehen am Wochenende in Wilhelmskirch wieder bevor. Beide Veranstaltungen finden im Rahmen des traditionellen Wilhelmskircher Dorffest statt, das heute Abend (16. August) um 17.30 Uhr traditionell mit dem Feierabendhock mit den Musikkapellen Obereschach und Wilhelmskirch eröffnet wird. Die Oberschwäbischen Highländgames starten am kommenden Samstag, 18. August, um 14.30 Uhr. Das Brass-Festival ist bereits am Freitag, 17. August, ab 18.30 Uhr.

Ausrichter ist der Musikverein Wilhelmskirch, der es mit den Großveranstaltungen Highländhames und mittlerweile auch dem Brass-Festival Tausende Besucher in das 350-Einwohner-Dorf zu locken. „Wir rechnen je nach Wetterlage zwischen 4000 und 5000 Besucher über das Wochenende“, sagt Frank Brielmaier, der Vorsitzende des Musikvereins und Organisator der Großveranstaltung Dorffest. 150 ehrenamtliche Helfer sind bis Sonntag im Einsatz. Laut Frank Brielmaier ist der Musikverein Wilhelmskirch einer der wenigen, die bei ihrem Fest auch ein Order-Man-System (aus dem Profigastronomiebetrieb) zum Servieren einsetzt. „Bei uns soll es bequem und schnell gehen“, sagt er.

Seit mittlerweile sieben Jahren geht der Musikverein Wilhelmskirch mit den Highländgames neue Wege bei seinem Dorffest, um auch ein jüngeres Publikum aus einem weiteren Umkreis nach Wilhelmskirch zu holen. Und das mit Erfolg. Die Highländgames sind in vielen Kalendern der Region ein fester Termin. In diesem Jahr haben sich die Macher auch wieder eine neue Disziplin in den Wettbewerb aufgenommen: Steinstoßen. Dabei müssen die 16 Zweierteams einen zwölf Kilogramm schweren Stein wie beim Kugelstoßen möglichst weit von sich stoßen. Allerdings sind Drehungen nicht erlaubt. Die Klassiker wie Baumstammwerfen und die Schottenwäsche sind auch wieder im Programm. „Mittlerweile haben wir einen Pool an zwölf Disziplinen, aus denen wir auswählen können“, berichtet Brielmaier.

Dudelsäcke und Schafe

Passend zum Thema Schottland gibt es in diesem Jahr auch ein Schau-Schafehüten. Jan-Rene Hartmann zeigt mit seinem Collie Swifty, wie man mit den Schafen kommuniziert und wie Schafe hüten richtig funktioniert. Die „Highland Pipes and Drums of Waldsee“ sorgen für schottische Musik. Aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometer kommen die Besucher, weiß Brielmaier zu berichten.

Aus bis zu 200 Kilometer Umkreis kommen die Besucher des „Brass on Stage“-Festivals, das es seit dem Jahr 2015 gibt. Platz für 1200 Gäste habe man bei diesem Festival. In diesem Jahr habe man dafür gesorgt, dass man bei der Musik eine bunte Mischung aus traditioneller und moderner Brass-Musik zusammen gestellt hat, berichtet der Organisator. „Wir haben wert darauf gelegt, dass alle Stilrichtungen vertreten sind. Es hat sich gezeigt, dass es die Leute toll finden, wenn sich die Musik abwechselt. Sonst hört sich irgendwann alles gleich an“, sagt er.

Angekündigt sind „Die Innsbrucker“ (Profimusiker, die traditionelle Blasmusik machen), „Sunnseit Brass“ aus Südtirol, die Stammgäste „La Paloma Boys“ sowie die „Jack Russel’s Halsband“ aus der Region. Headliner sind in diesem Jahr „Erwin & Edwin“ aus Wien. „Sie machen elektronischen funky Brass“, sagt Brielmaier.

Abschluss des Dorffestes bildet am Sonntag, 19. August, der Dorffesthoch mit Blasmusik der Kapellen aus Ettenkirch, Horgenzell, der Jugendkapelle „Die Vier“ und den Schlossbühl-Musikanten aus Wilhelmskirch.