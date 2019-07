Wie es sich anfühlt, Parkinson zu haben

Arons Hand zittert, als er versucht, seinen Namen zu schreiben. „Ich kann nicht mal richtig den Stift halten“, stellt der Schüler fest. Doch krank ist Aron nicht. Er trägt einen Handschuh, der die Parkinson-Krankheit simuliert. Schülern spielerisch vermitteln, wie es sich mit einem Handicap lebt – darum ging es an einem Projekttag an der Gemeinschaftsschule Horgenzell. Die Idee hierzu wurde vor knapp 30 Jahren in Holland entwickelt.

An verschiedenen Stationen lernen die Sechtsklässler, wie es Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag ergeht: An einer Station versuchen die Kinder, ausgestattet mit einer speziellen Brille, mit einem Blindenstock zu laufen. Ihre Mitschüler stellen sich als Hindernisse, wie zum Beispiel als Baum oder Passanten, in den Weg. Einige Tische weiter lernen die Schüler die Blindenschrift und die Gebärdensprache kennen. Mit einer besonderen Schreibmaschine können sie Sätze in Blindenschrift umwandeln und erfahren, wie es ist, von den Lippen abzulesen. An einer anderen Station ist ein Rollstuhlparcours aufgebaut. Betreut werden die Stationen größtenteils von Menschen mit Behinderung, die als „Experten in eigener Sachen“ bezeichnet werden. Sie zeigen den Kindern, wie es sich mit ihrem jeweiligen Handicap lebt. Mit Hilfe solcher Erfahrung sollen Vorurteile gegenüber behinderten Menschen richtiggestellt oder vollständig abgebaut werden. Auch die Organisation „Capito Bodensee“ hat eine Station. Dort sollen sich die Schüler in Menschen mit Lernschwäche einfühlen, denn das Capito-Netzwerk verwandelt schwierige Texte in in leicht verständliche.

Selda Arslantekin, ehrenamtliche Kreisbehindertenbeauftragte, hat das holländische Projekt für den Landkreises Ravensburg entdeckt. „Bei anderen Programmen hat mir bisher die Begegnung gefehlt“, erklärt sie. Sie ist der Ansicht, dass Kinder bereits früh mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen in Berührung kommen sollten, da so Berührungsängste abgebaut werden könnten. Außerdem präge die Erfahrung sie auch zukünftig im richtigen Umgang mit behinderten Menschen.

Um das Projekt in der Region vorzustellen, hat Selda Arslantekin eine Gruppe behinderter Menschen aus Aachen eingeladen. Die Gruppe veranstaltet bereits seit einigen Jahren ähnliche Projekttage an Schulen. Für Horst Boltersdorf von der Aachener Projektgruppe ist es vor allem eine Chance für Behinderte. Sie bekommen durch ihre Mitarbeit bei dem Projekt eine Aufgabe sowie Respekt und Anerkennung, so Boltersdorf. Außerdem könnten sie so etwas an die Gesellschaft zurückgeben. „Das Projekt stärkt das Selbstwertgefühl“, findet Boltersdorf und ergänzt: „Alle ehrenamtlichen Helfer sind mit Feuereifer dabei.“ Auch Markus Bichler, Leiter der Gemeinschaftsschule Horgenzell, freut sich über die Kooperation: „Für die Schüler ist die Veranstaltung ein Mehrwert.“ Er glaubt, dass sich die Kinder gut in die jeweiligen Situationen einfühlen können, da auch in der Schule Kinder mit Behinderung integriert werden.

Weil das Projekt eben auch eine Bereicherung für die Menschen mit Handicap ist, will Selda Arslantekin das Projekt auch im Landkreis Ravensburg verwirklichen: „Genau hier wollen wir ansetzen. Das ist die Brücke, die mir bei den anderen Ideen immer gefehlt hat – so vergeben wir wieder eine Chancen für die Behinderten“, sagt sie. Gemeinsam mit dem Netzwerk Inios (Inklusion in Oberschwaben) möchte sie „regionale Experten in eigener Sache“ suchen, um das Projekt dauerhaft in der Region verwirklichen zu können. Außerdem möchte Selda Arslantekin das Projekt auch an Hochschulen und Berufsschulen für soziale und medizinische Berufe anbieten. Sie wolle einen Ort der Begegnung schaffen, denn viele seien noch zu unsicher im Umgang mit behinderten Menschen: „Wenn ich erst einmal die Erfahrung gemacht habe, kann ich sie überall anwenden“, erklärt Arslantekin.

Die Schüler der GMS Horgenzell haben Spaß an ihren Aufgaben und hören interessiert den Erzählungen der Experten zu. „Ich finde es voll cool“, sagt Fabian. Für ihn ist das Projekt und der Umgang mit den Experten etwas Besonderes. Auch Lina hatte sich bereits im Vorfeld auf die Veranstaltung gefreut: „Ich wollte wissen, wie es ist. Jetzt lerne ich viele neue Sachen kennen.“ Schulleiter Markus Bichler ist vom Konzept des Projekts überzeugt: „Schön, dass wir sehen, dass alles möglich ist.“