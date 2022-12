Wegen steigender Kosten: Immer mehr Interessenten geben ihre Bauplätze zurück

Wer einen Bauplatz ergattert, für den erfüllt sich oft ein Traum. Doch steigende Zinsen und Materialkosten bringen diesen Traum nun immer öfter zum Platzen.

Immer mehr Kommunen im Land melden, dass Bau-Interessierte ihren Bauplatz wieder zurückgeben. Auch im Landkreis Ravensburg gibt es solche Fälle.

Irgendwann ist es nicht mehr finanzierbar.

Volker Restle , Bürgermeister von Horgenzell

In Horgenzell zum Beispiel hätten vor Kurzem zwei Interessenten ihren Bauplatz im Neubaugebiet Zogenweiler zurückgegeben, sagt Bürgermeister Volker Restle. „Die Kosten sind einfach zu hoch, und irgendwann ist es nicht mehr finanzierbar.“ Die zurückgegebenen Plätze kommen jetzt in die nächste Vergaberunde, sagt er.

Seit Zinsen und Baukosten steigen, lasse auch die Nachfrage nach Bauplätzen nach, so Restle. „Statt 30 bis 50 Bewerber haben wir aktuell nur noch rund zehn Bewerber auf einen Bauplatz.“

Die Gemeinde Horgenzell hat derzeit drei Baugebiete: In Zogenweiler, in Kappel und in Hasenweiler. In Hasenweiler will die Kommune auch den steigenden Mietpreisen entgegensteuern: Für die Mehrfamilienhäuser, die dort entstehen, soll für 20 Prozent der entstehenden Wohnfläche eine Sozialbau-Verpflichtung gelten.

Zum einen muss „sozialer Wohnraum“ geboten werden nach den Bedingungen des Landeswohnbauförderprogramms, also mit 33 Prozent Abschlag gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete. Zum anderen muss „bezahlbarer Wohnraum“ zur Verfügung gestellt werden mit 15 Prozent Abschlag.

Gemeinderat entscheidet über Neuvergabe

Rüdiger Liche ist beim Gemeindeverwaltungsverband Fronreute-Wolpertswende unter anderem für die Vergabe von Bauplätzen zuständig. Auch er berichtet, dass im Baugebiet Breite II in Fronhofen vereinzelt Plätze an die Gemeinde zurückgegeben wurden, weil die geplante Finanzierung nicht mehr klappe.

Was mit den zurückgegebenen Bauplätzen passiert; ob und wann sie neue ausgeschrieben werden; das entscheide der Gemeinderat, sagt Liche.