Während eines Waschgangs hat am Mittwochmittag in Hasenweiler eine Waschmaschine zu qualmen begonnen, teilt die Polizei mit. Das Gerät ist in der Folge durchgebrannt. Die Feuerwehr wurde verständigt und kam mit 15 Löschkräften zum Einsatzort. Außer einer kaputten Waschmaschine entstand kein weiterer Schaden.