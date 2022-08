Was Musik alles bewirken kann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Premiere des Gospelprojekts 4.0 in Horgenzell am 30. Juli war ein voller Erfolg. Trotz zahlreicher Parallelveranstaltungen in der Umgebung konnten die GospelsängerInnen im Gottesdienst Full House mit bester Stimmung verzeichnen.

Aber lassen wir unseren Blick zuerst auf den Start werfen: Das Projekt war geplant für das Frühjahr 2020 und konnte aufgrund von Corona erst im Frühjahr 2022 starten. Injiziert wurde das Projekt von der Musikreferentin der Seelsorgeeinheit Zocklerland Regine Sturm und dem Organisten Matthias Schmitt. Im Laufe der letzten fünf Monate wurden in den altersspezifischen Gruppierungen (von 5 bis 82 Jahre) gewerkelt, bei dem Jeder/Jede auf seine Kosten kam. Begeistert wurde auf diesen Termin hingearbeitet

Das Kooperationsprojekt besteht aus einem Gospelprojektchor mit 70 Erwachsenen, einer Jungen Kantorei mit zwanzig Jugendliche/junge Erwachsenen, dem Jugendchor mit über 30 Jugendlichen und einem Kinderchor. Zusätzlich konnte die Musikgruppe „BlechWerk“ gewonnen werden. Das Klavier wurde von Matthias Schmitt mit einer Leichtigkeit gespielt. Die Dirigentin Regine Sturm setzte geschickt Solisten und die unterschiedlichen Gruppierungen zu einem großen Ensemble zusammen. Alle waren an diesem Abend mit Feuereifer dabei. Auch die Besucher des Gottesdienstes konnten sich teilweise einbringen oder auch ausschließlich genießen. Ein Gottesdienst, der den Hallenboden zum Vibrieren brachte. Da war es kein Abbruch, dass vor dem Startschuss die bereits aufgebaute Technik und Bestuhlung im Freien durch den einsetzenden Regen von allen Akteure schnell abgebaut und in der Halle wieder aufgebaut werden musste.

Nach dem emotional prallgefüllten Gottesdienst, bei dem es um die Frage ging „Was hat der Mensch von all seiner Mühe?“, durfte jeder Besucher nochmals in sich gehen und für sich persönlich die Frage beantworten in diesen doch sehr turbulenten Zeiten.

Berührt und mit Freude erfüllt konnten alle hinterher bei einer wunderbaren Bewirtung im Schulhof den Abend in vollen Zügen genießen und bis in die Morgenstunden feiern. Das Besondere an diesem Projekt war, den Unterschied zwischen Fahrstuhlmusik und richtiger Musik Pin sich zu erkennen und seine Persönlichkeit in der Musik ausdrücken zu können, so dass der Zuhörer ergriffen wird.