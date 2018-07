Etwa 4500 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 16 Uhr auf der Kreuzung der beiden Kreisstraßen 7968 und 7973. Ein 78-Jähriger fuhr laut Polizeibericht von Danketsweiler kommend in die Kreuzung ein, missachtete dabei die Vorfahrt eines 24-jährigen Autofahrers und prallte in dessen Pferdeanhänger.

Die hinzugerufene Feuerwehr beseitigte ausgetretene Betriebsstoffe.