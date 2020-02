Von der Sonne geblendet in den Gegenverkehr gefahren

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ringenhausen und Danketsweiler sind am Dienstagmorgen zwei Volkswagen heftig zusammengestoßen. Der Unfallverursacher hatte wegen der ihn blendenden Sonne den Gegenverkehr nicht gesehen.

Gegen 8.25 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem VW Golf auf der schmalen Straße in Richtung Danketsweiler, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. An der starken Steigung vor der Gattenmühle blendete ihn die Sonne, weswegen er einen entgegenkommenden VW Passat erst sehr spät sah. Da der Golf-Fahrer auf der schmalen Fahrbahn zudem nicht ganz rechts fuhr, stießen die beiden Autos heftig zusammen. Den VW Golf des Verursachers drehte es um die eigene Achse. Der VW Passat wurde von der Fahrbahn gegen einen Baumstumpf geschleudert. Bei der Kollision wurde der Passat-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn mit leichten Verletzungen befreien. Der 56-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den zwei Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 21 000 Euro schätzt.