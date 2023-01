Volleyballerinnen des SV Horgenzell verlieren auch in Ulm

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell müssen in der Oberliga weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Der Tabellenletzte startete mit einer Niederlage beim SSV Ulm 1846 ins neue Jahr. Beim Tabellensechsten unterlagen die Horgenzellerinnen mit 1:3 (20:25, 18:25, 25:16, 16:25).

Dabei hatte sich der SVH laut Mitteilung für die Partie in Ulm viel vorgenommen. Die Niederlagenserie sollte beendet werden, aber Horgenzells Spielerinnen konnten nur zeitweise das umsetzen, was sie sich vorgenommen hatten. Daher gab es mittlerweile die neunte Niederlage in Folge.

Mit einer geringen Fehlerquote und zielgerichtetem Spielaufbau des SVH entwickelte sich bis zum 21:20 im ersten Satz ein spannendes Duell, das Ulm allerdings mit 25:20 für sich entschied. Auch der zweite Satz begann zunächst ausgeglichen mit langen Ballwechseln. Beim Stand von 9:9 gelang es dem SSV jedoch durch eine Aufschlagserie, den SVH so unter Druck zu setzen, dass auch dieser Satz mit 25:18 an die Ulmerinnen ging.

Im dritten Satz erspielte sich Horgenzell mit strukturiertem Aufbau und effektiven Angriffen eine 10:5-Führung, die über 20:9 auch zum 25:16-Satzgewinn führte. Mit einer Aufgabenserie zum 5:0 war auch der Start in den dritten Satz für die Gäste verheißungsvoll. Dann folgten allerdings Schwächen in der bis dahin konstant guten Annahme und es gab viele Aufschlagfehler beim SVH. Daraus resultierte der 16:25-Satzverlust und die 1:3-Niederlage.