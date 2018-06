Verkehrskommission kippt Tempo 50

An insgesamt 35 Stellen in und um Horgenzell hatte sich die Gemeinde neue Verkehrsregelungen gewünscht. Doch eine Verkehrskommission, bestehend aus Landratsamt und Polizeidirektion Ravensburg, hat mehrere Anträge abgelehnt. Das teilte Hauptamtsleiter Andreas Flach in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

So hatte die Gemeinde etwa den Antrag gestellt, die erlaubte Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 7974 zwischen Firmetsweiler und Urnau auf 50 Kilometer pro Stunde zu begrenzen. Denn dabei handelt es sich um eine etwa ein Kilometer lange sehr schmale und kurvenreiche Straße, die an den Bodenseekreis angrenzt.

Auf der gesamten Strecke müssen Autos auf den Seitenstreifen ausweichen, wenn sie sich begegnen. Das kann bei entsprechender Geschwindigkeit gefährlich werden, so Andreas Flach. Doch nach Angaben der Polizei passieren auf diesem Streckenabschnitt nicht ungewöhnlich viele Unfälle. Daher ist die Geschwindigkeit nach Paragraf drei der Straßenverkehrsordnung (StVO) entsprechend anzupassen. Das heißt: Jeder darf so schnell fahren, wie er sich sicher fühlt und den Verkehr nicht gefährdet. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung wird es dort also nicht geben. Für Horgenzells Bürgermeister Volker Restle ist das jedoch nicht akzeptabel: „Das Problem ist, dass gar nicht alle Unfälle bei der Polizei registriert sind. Kleine Zusammenstöße werden meistens gar nicht gemeldet.“

Keine Zone 30

Auch an anderen Stellen lehnte die Kommission es ab, die Geschwindigkeit weiter zu begrenzen. Beispielsweise erhofften sich die Anwohner auf der K 7968 in Zogenweiler aus Fronhofen herkommend eine 30er-Zone. Doch auch dies ist laut Polizeistatistik kein Unfallschwerpunkt, weshalb die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde nach der StVO nicht beschränkt werden kann. Aus ähnlichen Gründen ist auch ein verkehrsberuhigter Bereich in Hasenweiler nicht möglich.

Unzufrieden war Bürgermeister Volker Restle auch mit dem Ergebnis des Antrags, weitere Haltelinien zur Verdeutlichung von rechts vor links vor den 30er-Zonen in der gesamten Gemeinde einzuzeichnen. Im letzten Jahr hatte der Bauhof damit begonnen, wurde aber vor dem Winter nicht fertig. Nun gibt es eine neue gesetzliche Vorschrift, die solche Markierungen nur noch unter bestimmten Bedingungen vorsieht. Da diese in Horgenzell nicht überall erfüllt sind, kann der Bauhof seine Arbeit nicht fortführen. Die Folge: Manche 30er-Zonen sind markiert, andere nicht.

Suche nach Lösungen

Doch nicht alles lehnte die Kommission ab. Sie stimmte einvernehmlich zu, dass im Bereich des Rathausweges ein Parkverbot eingeführt werden soll. Denn insbesondere bei Veranstaltungen in der Festhalle ist der Weg häufig zugeparkt, wodurch die Anwohner und auch Rettungsfahrzeuge erhebliche Durchfahrprobleme haben.

Insgesamt ist Bürgermeister Restle mit dem Ergebnis der Verkehrsschau nicht glücklich. „Zu meinem Leidwesen ist sie nicht so ausgegangen, wie ich erhofft hatte“, sagte er in der Sitzung. Doch die Gemeinde wolle nicht alles schlucken, sondern nochmals auf das Landratsamt zugehen, um an einigen Stellen nach einer Lösung zu suchen.