Verbaut und zugewachsen: Wanderer kommen nicht mehr durch

Von Schwäbische Zeitung

Gegen 16.10 Uhr am Dienstag wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall in der Riedleparkstraße in Friedrichshafen gemeldet.

Den ersten Informationen zufolge sind zwei Fahrzeuge kollidiert, mehrere Personen sollen verletzt sein.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz.

