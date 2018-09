„Unglaublech“ spielt in Horgenzell

Die Brassformation „Unglaublech“ ist am Sonntag, 23. September, ab 20 Uhr in der Festhalle in Horgenzell zu erleben. Die acht Berufsmusiker, die seit bald sieben Jahren gemeinsam durch dick und dünn gehen, haben sich zur Heirat entschieden, heißt es in der Ankündigung. Im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten kommen wie gewohnt Kompositionen und Arrangements aus den Federn der Bandmitglieder zur Aufführung. Für „Unglaublech traut sich“ haben aber auch zwei junge Schweizer Komponisten Werke beigesteuert: Fabian Küenzlis „Wheel of Time“ und Simon Rucklis „Schrrruubstock“ sind zu hören. Als Vorband tritt die lokale Formation „Blechwerk“ um 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Für die Bewirtung sorgt der Musikverein Wilhelmskirch. Mehr Informationen gibt es auf www.unglauble.ch.