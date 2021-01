Unfallflucht in Horgenzell: Polizei erwischt 29-jährigen BMW-Fahrer

Ermittlungen wegen Unfallflucht in Horgenzell hat die Polizei gegen einen 29-jährigen Mann eingeleitet. Dieser wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein BMW gemeldet, der auf der Landesstraße L 260 in Rolgenmoos mit einer Straßenlaterne zusammengestoßen war. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten den BMW verlassen vor und fanden heraus, dass der 29-jährige Fahrer seinen Heimweg zu Fuß fortgesetzt hatte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Laterne entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand war, am BMW ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Den 29-Jährigen trafen die Polizisten zu Hause an. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.