Unfall wegen schlechter Gummis.

Mit einem Sommerreifen und einem abgefahrenen, mangelhaft montierten Winterreifen ist am Montagmorgen ein Ford Fiesta auf der Kreisstraße zwischen Zogenweiler und Bettenweiler in einer Kurve ins Schleudern geraten. Die Folge war ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, wie die Polizei in ihrem aktuellen Bericht schreibt.

Ein 25-jähriger Mann war mit seinem Ford gegen 8.25 Uhr von Schachen in Richtung Bettenweiler unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Kleinwagen ins Schleudern. Der rutschende Wagen stieß mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen. Bei der heftigen Kollision entstand am schon älteren Auto des Unfallverursachers wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Wie sich bei einer näheren Kontrolle des Personenkraftwagens herausstellte, war hinten links ein Sommerreifen, hinten rechts ein abgefahrener Winterreifen montiert. Der Winterreifen war zudem nur mit drei Radmuttern befestigt. Der 25-Jährige wird daher mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen müssen, schreiben die Beamten. Zur Bergung des Kleinwagens musste ein Abschleppdienst gerufen werden. Den Schaden an dem Kleinbus beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.