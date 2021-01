Unbekannter beschädigt Verkehrsschild in Horgenzell

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein unbekannter Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Verkehrsschild in der Alten Poststraße in Horgenzell beschädigt hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam der Unbekannte vermutlich im Kreisverkehr mit seinem Fahrzeug auf der schneeglatten Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Richtungspfeil. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 0751 / 803-3333 entgegengenommen.