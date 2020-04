Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Gemeinschaftsschule in Horgenzell eingedrungen. Über einen unverschlossenen Nebeneingang kamen die Einbrecher ins Gebäude, wo sie versuchten, die Tür zum Sekretariat aufzuhebeln. Dabei zersplitterte die Scheibe aus Sicherheitsglas, blieb aber trotzdem so stabil, dass ein Eindringen nicht möglich war. Die Täter mussten ohne Beute wieder gehen.