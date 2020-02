Unbekannte brechen in Bäckerei in Horgenzell ein

Beim Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Kornstraße in Horgenzell haben die Täter in der Nacht zum Donnerstag Geld und Zigaretten gestohlen.

Die Einbrecher hebelten nach Polizeiangaben eine Schiebetür in den Verkaufsraum der Filiale auf. Im Thekenbereich fanden sie das Bargeld und steckten es ein. Außerdem entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und sucht Zeugen, die gebeten werden sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.