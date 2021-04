Unachtsamkeit führt zu Unfall.

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 10.30 Uhr auf der K 7968 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte wollte ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer die Kreisstraße von Danketsweiler kommend in Richtung Weingarten überqueren. Dabei übersah er den VW eines 60-Jährigen, der die Kreisstraße aus Richtung Fronhofen befuhr.

Beim Zusammenstoß wurde die 30-jährige Beifahrerin im VW verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden total beschädigten Autos.