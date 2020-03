Umgestürzter Baum beschädigt zwei Autos

Ein Baum ist am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zwischen Horgenzell und Ringenweiler auf die Fahrbahn der Landesstraße 288 gestürzt. Der 30-jährige Fahrers eines Mini konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Baum nicht mehr verhindern, so die Polizei, und prallte dagegen. Hierdurch wurde sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 35-jährige Fahrer eines Dacia erkannte das Hindernis ebenfalls zu spät und fuhr über einen Teil des Baums, wodurch sich an dem Fahrzeug ein Spiegelglas löste. Dieses konnte später wieder eingesetzt werden. Die alarmierte Feuerwehr zersägte den Baum und räumte ihn von der Fahrbahn.