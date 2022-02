U20-Volleyballerinnen des SV Horgenzell feiern den Titel

Die U20-Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben die Bezirksmeisterschaft gewonnen. Für das Finalturnier in Laupheim hatten sich neben Horgenzell auch der SSV Ulm 1846 und der VC Baustetten qualifiziert.

In der ersten Partie gewannen die Horgenzellerinnen klar mit 2:0 Sätzen gegen Ulm. Weil auch Baustetten gegen Ulm die Nase vorn hatte, entschied das Spiel des SVH gegen Baustetten über die Meisterschaft. Am Ende eines spannenden Finales jubelte Horgenzells Nachwuchs: Jedes Team gewann einen Satz, also ging es in den Tiebreak – hier hatte der SVH die besseren Nerven und holte sich mit 15:13 den Sieg und damit den Titel.

Die Erfolgsmannschaft (hi. vo. li.): Enesa Djeka, Katharina Metz, Pia Amann, Nadine Brunnbauer, Rachèl Wijsbeek sowie die Trainer Dènes Wijsbeek, Frieder Guggolz und Willi Hiesinger; vorne vo. li.: Karina Bitsch, Fleur Wijsbeek, Laura Abrell, Charlotte Abrell.