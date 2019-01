Transporter kollidiert mit Auto

Sachschaden von rund 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr auf der K 8038 in Bettenweiler entstanden. Der 40-jährige Fahrer eines Klein-Lkw hatte die Kreisstraße nach Angaben der Polizei von Horgenzell in Richtung Zogenweiler befahren und war kurz vor dem Ortsende Bettenweiler vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Durchfahren einer scharfen Rechtskurve auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Der Klein-Lkw kam dabei auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem Auto eines entgegenkommenden 59-jährigen Autofahrers.