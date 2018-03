Träumerische und schwungvolle Töne

Pünktlich zum Frühlingsanfang hat der Musikverein Horgenzell zum Doppelkonzert eingeladen. In der ausverkauften Festhalle in Horgenzell freute sich die Musikkapelle aus Oberzell, den ersten Teil des Konzertabends mit zu Melodien gewordenen Träumen zu gestalten.

Dirigent Erwin Dillmann eröffnete den Abend mit „La Storia“, einem Konzertwerk von Jacob de Haan, das mit spannungsvoller Musik zum Träumen eigener Fantasiegeschichten einlädt. Kleine Klangsequenzen und harmonische Melodien, Wechsel zwischen Schnelligkeit und Ruhephasen und das Spiel der Lautstärken bildeten Spannungsbögen, die Freiraum gaben für das Abschweifen der eigenen Gedanken.

Träumerisch ging es weiter mit der Filmmusik aus dem amerikanischen Spielfilm „Jenseits von Afrika“ (1985) von John Barry. Stimmungsvoll, atmosphärisch und sanft ließen die magischen Klänge die Erinnerungen an den Film wieder bildhaft vor dem inneren Auge erscheinen. Steven Reinkes Konzertwerk „Sedona“ nahm die Zuhörer mit nach Arizona. Das dreiteilige Werk ließ die Wüstenlandschaft mit ihren roten Felsen bildhaft werden und forderte mit kleinen Soli die Musiker heraus.

Das Film-Medley mit Melodien von Hans Zimmer aus den Kinofilmen „Miss Daisy und ihr Chauffeur“, „Gladiator“, „Madagascar“, „Crimson Tide – In tiefster Gefahr“, „Der König der Löwen“ und „Fluch der Karibik“ malte ebenfalls Bilder in die Herzen des Publikums.

Mit dem Hit „Downtown“ aus dem Jahr 1964, einst gesungen von Petula Clark, hatte Dirigent Erwin Dillmann einen echten Ohrwurm zum Abschluss des ersten Konzertteils gewählt. Doch bevor die circa 50 Musiker mit ihrem Dirigenten die Bühne verlassen durften, forderte das Publikum noch zwei Zugaben. So verabschiedete sich der Musikverein Oberzell mit zwei Werken des Komponisten Franz Watz und machte die Bühne frei für die Gastgeber. Dirigent Florian Obinger hatte für den Konzertabend eine musikalische Zusammenfassung des aktuellen Kapitels der eigenen Vereinsgeschichte erstellt.

Melanie Rohs und Peter Zauner übernehmen den Vorsitz

Bei der Hauptversammlung im Februar hatte ein Generationswechsel im Vorstand stattgefunden. Peter Zauner und Jimmy Rohs (Erster und Zweiter Vorsitzender) stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl und übergaben ihre Aufgabenbereiche an Melanie Rohs und Peter Wielath. Mit dem Filmhit „Superman March“ würdigten die Musiker des Musikvereins Horgenzell die langjährige ehrenamtliche Arbeit ihrer beiden Superhelden.

Wie ein roter Faden zieht sich ein landestypisches Volkslied durch die Suite „Arkansas“ von Jacob de Haan, ebenso wie die Liebe zur Blasmusik und der Zusammenhalt in der Musikkapelle die Generationen eint. Und so präsentierten die Musiker facettenreiche Variationen dieses Motivs gleichermaßen leicht, besinnlich und kraftvoll und begleiteten so ihren Solotrompeter Siegbert Sauer. Märsche sind Zeichen von gemeinschaftlicher Entschlossenheit und gleicher Richtung. Der Konzertmarsch „Val d‘ Illiez“ von Jean-Pierre Fleury zeigte auch musikalisch die Energie des Vereins, die mit der neuen Vereinsführung weitergeführt werden wird.

Dass die neue Vereinsführung auch durch gefährliche Gewässer segeln muss, Meutereien überstehen oder sogar alten Geistern begegnen wird, das wünscht dem neuen Team niemand. Doch Dirigent Florian Obinger als bewährter Steuermann der Blaskapelle umschiffte alle Hindernisse mit seiner Mannschaft und stellte so unter Beweis, dass eben diese hinter ihrer Vereinsführung steht, und auch die ehemaligen Kapitäne gerne unterstützend und beratend die weitere Fahrt durch die Meere der Blasmusik begleiten werden.

Voller Elan ging es mit dem „Mambo Jambo“ der 1990er-Jahre von Perez Prado dem Konzertende entgegen. Mit Leichtigkeit und voller Schwung haben die neue Vorstandschaft und der Dirigent mit der Musikkapelle ihre Bewährungsproben mit Bravour bewältigt. Anhaltender Applaus und der Wunsch nach mehreren Zugaben belohnten die Mühen und die Probenarbeit der vergangenen Wochen und Monate.