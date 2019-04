Telefónica errichtet neue 4G-Station in Horgenzell

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland hat im Zuge seines aktuellen LTE-Ausbaus eine neue LTE (4G)-Station in Horgenzell errichtet. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens ergänzt die neu in Betrieb genommene LTE-Station die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik vor Ort. Dadurch profitieren mehrere Tausend Menschen in der Umgebung von einer schnellen LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz – dazu zählen unter anderem auch Winterbach, Wippenreute, Gossetsweiler und Hasenwinkel.

Durch den Ausbau des leistungsfähigen LTE-Netzes können Kunden vor Ort schneller im Internet surfen, Videos ruckelfrei in HD-Qualität streamen und ihre digitalen Anwendungen jederzeit uneingeschränkt nutzen. Zudem telefonieren sie über das LTE-Netz (Voice over LTE) mit einer deutlich verbesserten Sprachqualität in HD Voice. Außerdem stellt Telefónica Deutschland seinen Geschäftskunden über die beiden Netzstandards Narrowband IoT und LTE-M ein Maschinennetz für ihre IoT-Anwendungen zur Verfügung. Zu solchen IoT-Lösungen zählt beispielweise das Smart Metering, bei dem Gas- und Wasseranschlüsse intelligent verknüpft und Zählerablesungen digital über das Mobilfunknetz vorgenommen werden können.