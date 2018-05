Teilnehmer für Highländgames gesucht

Mittlerweile sind die Oberschwäbischen Highländgames schon Kult geworden. In diesem Jahr finden die Spiele am Samstag, 18. August, in Wilhelmskirch statt. Ausgerichtet werden sie vom Musikverein Wilhelmskirch. 16 Zweier-Teams treten – stilecht im Kilt – in sechs originellen schottisch-schwäbischen Disziplinen gegeneinander an. Kraft, Mut und Geschicklichkeit sind gefragt, um dem Titelverteidiger-Clan „Woize Hoizer“ den Sieg streitig zu machen und den Pokal zu entreißen. Wer einmal mitmachen will, der hat gute Chancen in diesem Jahr, denn es gibt noch freie Startplätze. Interessierte Zweier-Teams sind eingeladen, sich dem Wettkampf zu stellen. Wer mitmachen will, füllt einfach das Anmeldeformular auf der Internetseite www.highländgames.com aus. Dort gibt es auch weitere Informationen rund um die Spiele.