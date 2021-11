SV Horgenzell wählt neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hauptversammlung des SV Horgenzell fand am 25. Oktober in der gut besuchten Festhalle Horgenzell statt. Im ersten Teil des Geschäftsberichts des Geschäftsführenden Vorstandes ging Vorstandsmitglied Jürgen Schulz besonders auf die sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Hauptausschuss ein. Anschließend sind die besonderen Angebote der verschiedenen Abteilungen dargestellt worden. Bei der Mitgliederentwicklung im Gesamtverein ist in den letzten beiden Jahren der Mitgliederbestand um circa drei Prozent auf 1450 Mitglieder im SVH leicht gesunken. Ein besonderer Schwerpunkt galt deshalb auch der Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes mit Johanna Längle. Die Beschränkungen durch die Coronakrise und die Entwicklung des Online-Sports war ein weiterer zentraler Schwerpunkt. Im zweiten Teil ging Vorstandsmitglied Gudrun Rohs auf die Anfragen zur Neuverpachtung des Vereinsheims, Schadensfällen, sowie Unterhalt und Weiterentwicklung (z. B. Beregnungsanlage, Flutlicht) der vereinseigenen Sportanlagen, ein. Die organisatorische Bewältigung durch die intensive Nutzung der Sport- und Festhalle sowie des Fitnessraums waren ein weiterer Ausführungspunkt. Eine positive Gesamtentwicklung im Bereich Finanzen konnte Vorstandsmitglied Yvonne Jehle aufzeigen. Die Beiträge des Gesamtvereins können weiter stabil gehalten werden. Im anschließenden Bericht der Kassenprüfer durch Robert Messmer ist die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt und der Hauptversammlung empfohlen worden, den Vorstand zu entlasten. Bürgermeister Restle würdigte anschließend das gute Miteinander zwischen Gemeinde und Sportverein. Insbesondere das große Sportangebot und die hervorragende Jugendarbeit finden innerhalb der Gemeinde viel Anerkennung. Seiner Empfehlung, den Vorstand und die Kassenprüfer zu entlasten, folgte die Hauptversammlung ohne Gegenstimme. Bei den anschließenden Neuwahlen sind als Geschäftsführender Vorstand Yvonne Jehle und Jürgen Schulz wiedergewählt worden. Gudrun Rohs kandidierte nicht mehr für den Bereich Finanzen und ist mit großem Dank verabschiedet worden. Für diesen Vorstandsbereich ist Kevin Stölzle aus Horgenzell neu gewählt worden, der damit die Führungsriege für die kommenden Jahre komplettiert. Als Kassenprüfer sind Robert Messmer und Johann Sorg wiedergewählt worden.