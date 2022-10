SV Horgenzell verliert klar in Reutlingen

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben in der Oberliga nicht an die überzeugende Leistung vom vergangenen Spieltag anknüpfen können. Bei der TSG Reutlingen verlor der Aufsteiger mit 0:3 (18:25, 11:25, 16:25).

Mit knapper Besetzung trat der SVH in Reutlingen an. In den entscheidenden Momenten konnte sich die neu formierte Mannschaft nicht durchsetzen. Im ersten Satz war Horgenzell lange auf Augenhöhe. Beide Mannschaften sorgten durch starke Angriffe und eine sichere Annahme für ein spannendes Spiel. Mitte des Satzes erkämpfte sich Reutlingen aber durch starke Blockarbeit und geschickten Spielaufbau Punkt für Punkt.

Im zweiten Satz legte Reutlingen mit einer starken Aufschlagserie den Grundstein zum Satzerfolg. Horgenzell leistete sich laut Mitteilung zu viele leichte Fehler, die zum klaren 11:25 führten. Im dritten Satz führte der SVH zwar mit 10:8, nach erneut zu vielen Fehlern endete der Durchgang aber mit 16:25.